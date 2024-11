A Coreia do Norte ratificou um tratado de defesa com a Rússia que estipula a ajuda militar mútua, informou nesta terça-feira, 12, a mídia estatal do país. Estados Unidos, Coreia do Sul e Ucrânia afirmam que a Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia em apoio ao conflito contra a Ucrânia.