Ataque armado em bar no México deixa 10 mortos; outras sete pessoas ficaram feridas

Pelo menos quatro criminosos chegaram em uma caminhonete e abriram fogo no interior do estabelecimento. Um suspeito foi detido e o veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado e incendiado

