O sexto voo de repatriação de brasileiros no Líbano pousou na Base Aérea de São Paulo (Basp), em Guarulhos, na manhã deste sábado, 19. Segundo uma nota do Itamaraty, o avião deixou a cidade de Beirute, capital do Líbano, na tarde de sexta-feira, 18. 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo e 1 animal de estimação, retornaram ao Brasil.