O Manchester United quebrou uma sequência de três jogos sem vitória ao bater o Brentford por 2 a 1, neste sábado, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. De quebra, aliviou a pressão sobre o técnico Erik ten Hag, que chegou a ser alvo de piada em uma ação publicitária de uma pizzaria no Reino Unido devido aos maus resultados na competição.