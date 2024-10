Um homem russo resgatado após passar 67 dias à deriva em um pequeno bote inflável no mar de Okhotsk descreveu como sobreviveu lutando contra o frio intenso. Mikhail Pichugin, de 46 anos, partiu no início de agosto para ver baleias no mar de Okhotsk com seu irmão, de 49 anos, e seu sobrinho, de 15. Mas o motor da embarcação parou enquanto eles voltavam em 9 de agosto.