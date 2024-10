A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registrou uma perda de 161,45 bilhões de pesos (US$ 8,03 bilhões ou R$ 46,35 bilhões, no câmbio atual) no terceiro trimestre, principalmente devido à queda nas vendas e à depreciação do peso mexicano, informou a companhia nesta terça-feira (29).