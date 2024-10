O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, anunciou que o líder do Estado Islâmico Jassim al-Mazroui Abu Abdul Qader foi morto junto com outros oito oficiais do grupo durante uma operação realizada por forças antiterrorismo e pelo serviço de segurança nacional na Província de Salahuddin. "Não há lugar para terroristas no Iraque, e nós os perseguiremos até seus esconderijos e os eliminaremos", disse al-Sudani.