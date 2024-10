O Parlamento do Japão elegeu nesta terça-feira, 1º de outubro, Shigeru Ishiba, líder do Partido Liberal Democrata, como o novo primeiro-ministro do país. Ele foi escolhido como líder da legenda na sexta-feira, 27, o que lhe transformou no sucessor do premiê Fumio Kishida, que deixou o cargo nesta terça, junto com todos os ministros do governo.