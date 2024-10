Kamala completa 60 anos, ressalta compromisso com os norte-americanos e visita igrejas

A vice-presidente dos Estados Unidos e oponente de Donald Trump na corrida eleitoral, Kamala Harris, completou 60 anos neste domingo, 20, quando pretende fazer aparições em igrejas da Georgia para conversar diretamente com fiéis da comunidade negra, segundo informações da Associated Press. No período da manhã, em sua conta na rede social X, Harris ressaltou seu compromisso com as pessoas e sua atuação em favor de mulheres e crianças quando foi promotora de Justiça.