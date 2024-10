'Plano da vitória' da Ucrânia recebe reações mistas dos aliados ocidentais

O plano do presidente Volodymyr Zelensky para acabar com a guerra de quase três anos da Ucrânia com a Rússia recebeu reações mistas dos aliados ocidentais até agora. O "plano da vitória" que Zelensky delineou dentro e fora do país inclui um convite formal para a Ucrânia aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e permissão para usar mísseis ocidentais de longo alcance para atacar alvos militares na Rússia - duas medidas que os aliados de Kiev relutaram em apoiar anteriormente.