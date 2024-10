Flamengo é inteligente, segura o ansioso Corinthians e vai à final da Copa do Brasil

Nervoso, ansioso, sem controle emocional e incapaz de criar alternativas para derrubar a defesa do Flamengo, o Corinthians não foi capaz de balançar as redes no jogo em que precisa marcar duas vezes e foi eliminado da Copa do Brasil. Inteligente e competente na tarefa de segurar o time paulista, a equipe carioca não deu espaços ao rival, mesmo com um jogador a menos desde o 27 minutos do primeiro tempo, e garantiu sua vaga na final da competição neste domingo.