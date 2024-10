Incursões avançam Notícia

Israel pede que moradores de mais de 20 cidades no Líbano deixem suas casas "para a própria segurança"

Aviso foi dado pelo porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, após o início da operação terrestre no sul do território libanês

01/10/2024 - 08h37min