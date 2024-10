O exército de Israel afirmou nesta terça-feira (8) que matou dois importantes nomes do Hezbollah, após ataques em Beirute, capital do Líbano. Segundo informações da Associated Press e da Sky News, o comandante de logística e chefe do quartel-general do grupo xiita libanês, Suhail Husseini, e o sucessor de Hassan Narallah, Hashem Safieddine, morreram.