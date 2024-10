Harris e Trump empatam em pesquisa nos 7 Estados que devem definir o pleito

Uma pesquisa do Washington Post, com a Schar School, com eleitores registrados em sete Estados decisivos mostra a eleição presidencial dos Estados Unidos empatada. Tanto a vice-presidente Kamala Harris quanto o ex-presidente Donald Trump obtiveram apoio de 47% dos entrevistados, embora a democrata tivesse uma vantagem de 1 ponto porcentual entre os eleitores prováveis. Embora pesquisa mostre vantagens de até 6 pontos percentuais em estados individuais, essas vantagens estão dentro da margem de erro.