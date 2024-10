Greve no setor de transportes cancela voos na Argentina nesta quarta-feira

Em razão da greve de transportes convocada na Argentina para esta quarta-feira (30), companhias aéreas informaram ajustes nas operações e cancelamentos de voos com origem ou destino ao país. Conforme informações do jornal argentino Clarín divulgadas pelo portal Valor Econômico, a paralisação foi organizada por trabalhadores do setor em protesto contra medidas do governo do presidente Javier Milei, incluindo a suspensão de subsídios a tarifas de transporte.