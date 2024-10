A Argentina solicitou nesta sexta-feira (25) que a Interpol emita um alerta vermelho de prisão internacional para Hussein Ahmad Karaki. Ele seria o chefe operacional do grupo extremista Hezbollah na América Latina. Segundo o Ministério da Segurança argentino, Karaki recrutava militantes e planejava ataques no continente, incluindo no Brasil. As informações são do g1.