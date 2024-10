Chamado para falar antes do discurso de Donald Trump durante um ato realizado na noite deste domingo, 27, no Madison Square Garden, em Nova York, um comediante descreveu Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo". "Não sei se vocês sabem, mas há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora. Acho que é chamada Porto Rico", disse o comediante Tony Hinchcliffe, do podcast "Kill Tony".