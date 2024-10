O Exército de Israel enviou tropas adicionais para reforçar sua invasão do Líbano, onde trava combates diretos com o Hezbollah. Nesta quarta, 2, oito soldados israelenses morreram. Caças bombardearam uma clínica em Beirute, matando cinco pessoas - foi o segundo ataque ao centro da capital libanesa esta semana. No total, 46 pessoas foram mortas ontem em ataques de Israel no Líbano.