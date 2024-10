O corpo de uma dançarina e modelo brasileira foi encontrado em uma marina em Miami, no sul da Flórida, Estados Unidos. Segundo testemunhas ouvidas por jornais locais, Adriana Vieira teria participado de uma festa em um iate no dia 21 de setembro, noite anterior ao dia em que foi encontrada morta. A polícia está investigando o caso. As informações são do jornal O Globo.