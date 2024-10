O governo informou nesta quinta-feira, 3, que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) destacado para a missão de repatriação de brasileiros no Líbano pousará em Beirute, capital libanesa, nesta sexta-feira às 10h no horário de Brasília e deve chegar ao Brasil no sábado, às 08h, no aeroporto de Guarulhos.