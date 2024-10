Israel realizou uma série de intensos ataques aéreos durante a noite nos subúrbios ao sul de Beirute, bastião do Hezbollah, devastado e agora desértico. Em outro ataque, as forças israelenses interromperam a principal travessia de fronteira entre o Líbano e a Síria, um ponto de passagem principal para dezenas de milhares de pessoas fugindo dos bombardeios israelenses no Líbano.