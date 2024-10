O Exército de Israel informou que um ataque de drones da milícia xiita radical libanesa Hezbollah a uma de suas bases militares próxima a cidade Binyamina matou quatro soldados e feriu outros sete neste no domingo, 13, no ataque mais mortal dos libaneses desde que as forças israelenses lançou sua invasão terrestre no Líbano, há quase duas semanas.