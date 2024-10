Após atrito com Musk, Lula sugere a Brics força de governos contra 'interesses privados'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 23, à cúpula dos Brics, ser necessária a criação de um marco internacional que permita aos governos prevalecerem contra empresas. A fala vem semanas depois de o chefe do governo brasileiro fazer críticas ao bilionário Elon Musk, dono do X, que entrou em atrito com o Supremo Tribunal Federal (STF) depois de sua rede social ser suspensa no Brasil pela Corte. Lula não citou o nome do empresário.