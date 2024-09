Estados Unidos

Suspeito de possível tentativa de assassinato contra Trump tem histórico de condenações criminais

Disparos foram ouvidos no campo de golfe do candidato republicano na Flórida no domingo. Ryan Wesley Routh compareceu ao Tribunal Federal em West Palm Beach

16/09/2024 - 15h47min Atualizada em 16/09/2024 - 17h17min