O supertufão Yagi deixou pelo menos três mortos no Vietnã neste sábado (7), quanto tocou o solo nas províncias de Hai Phong e Quang Ninh, com rajadas de vento que superarar 149km/h, conforme o o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietnã. Na tarde de sexta-feira (6), fenômeno atingiu a ilha chinesa de Hainan, onde provocou duas mortes e deixou 92 feridos.