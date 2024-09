Gigantes do petróleo e do gás investem no esporte mundial 5,6 bilhões de dólares (30,7 bilhões de reais) por meio de 205 acordos de patrocínio, segundo um estudo que será publicado nesta quarta-feira (18) pela associação New Weather Institute, que denuncia um 'sportswashing' ou lavagem de imagem através do esporte.