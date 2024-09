Presidente do Irã acusa EUA de apoiar explosão de pagers do Hezbollah no Líbano e na Síria

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, acusou os EUA e seus aliados de apoiarem o ataque de pagers explosivos ao Hezbollah no Líbano e na Síria. "Usar dispositivos, feitos para o bem-estar dos seres humanos, como uma ferramenta para assassinato e aniquilação" daqueles que não têm as mesmas visões dos EUA, Israel e do Ocidente é "uma indicação do colapso da humanidade, bem como da dominação da selvageria e da barbárie". A citação foi feita no site do presidente nesta quarta-feira, 18.