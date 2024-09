Mãe de adolescente acusado de ataque a tiros na Geórgia ligou para a escola minutos antes

A mãe do adolescente de 14 anos acusado de assassinato pelo ataque a tiros que matou quatro pessoas em sua escola na Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 4 de setembro, ligou para a escola antes da ocorrência, alertando a equipe sobre uma "emergência extrema" envolvendo seu filho, segundo a tia do menino. Annie Brown contou ao jornal The Washington Post que sua irmã, a mãe do adolescente, mandou uma mensagem dizendo que falou com um conselheiro escolar e pediu que eles "imediatamente" localizassem seu filho para verificar sua situação.