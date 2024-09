Relações internacionais Notícia

Lula chega ao México para cumprimento de agenda e participação na posse da nova presidente

Petista, que desembarcou no país na tarde de domingo, tem reunião com o atual chefe de Estado mexicano, López Obrador, e com Claudia Sheinbaum, que assume o cargo nesta terça-feira

30/09/2024 - 09h23min Atualizada em 30/09/2024 - 10h26min