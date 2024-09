As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah realizaram novas trocas de ataques nesta sexta-feira, 20, em meio a uma semana com bombardeios de ambos os lados e as explosões de pagers e walkie-talkies de integrantes do Hezbollah, que deixaram 37 mortos e mais de 3 mil feridos.