O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou no Diário Oficial da União as autorizações de viagens dos ministros que participarão de eventos em Nova York nesta e na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja de 21 a 25 de setembro para participar da Climate Week NYC e de reuniões no contexto da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.