Uma guerra interna do Cartel de Sinaloa se desencadeou nesta semana no México, depois que um de seus fundadores, que se declarou inocente em Nova York nesta sexta-feira, 13, de uma acusação de 17 acusações de assassinato e tráfico de drogas, foi preso em julho. De um lado, o povo de Los Chapitos, os filhos de Joaquín El Chapo Guzmán, e de outro, os leais a El Mayo, disputam o poder na capital do Estado de Sinaloa, Culiacán.