Edmundo González Urrutia, adversário do ditador Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela em julho, afirmou nesta quarta-feira, 18, que foi coagido a assinar um documento para "acatar" a decisão judicial que validou a reeleição do governo chavista no país. De acordo com o opositor, a assinatura do documento o permitiu sua partida para o exílio na Espanha.