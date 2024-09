O corpo do ex-presidente e ditador Alberto Fujimori foi enterrado neste sábado, 14, em Lima, após velório com honras de Estado no Peru. O enterro ocorreu no cemitério Campo Fe de Huachipa. Fujimori morreu na quarta-feira, dia 11, aos 86 anos, depois de passar por um tratamento contra câncer de língua. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.