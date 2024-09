Troca de acusações

Empresa de Taiwan afirma que pagers do Hezbollah foram fabricados na Hungria

Grupo Gold Apollo negou informações do jornal americano The New York Times de que seria o fabricante dos dispositivos usados em ataque que causou 12 mortes. Já a BAC Consulting afirma ser apenas uma intermediária

18/09/2024 - 09h27min Atualizada em 18/09/2024 - 12h01min