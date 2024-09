Atentado

Diretora da maior prisão do Equador é morta a tiros em Guayaquil

María Daniela Icaza foi atacada a tiros quando estava a caminho do presídio e morreu a caminho do hospital. Ela é a segunda agente penitenciária a perder a vida em menos de 10 dias no país

13/09/2024 - 07h34min Atualizada em 13/09/2024 - 08h43min