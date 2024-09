A Coreia do Sul diz ter detectado balões suspeitos de transportar lixo lançados pela Coreia do Norte. O governo metropolitano de Seul emitiu alertas de texto nesta quarta-feira, 4, dizendo que objetos que provavelmente eram balões norte-coreanos foram avistados em regiões ao norte da cidade. Pessoas foram aconselhadas a ficarem dentro de casa e tomarem cuidado com objetos caindo do céu.