China: Xi propõe estreitamento de laços com líderes africanos em fórum

Dezenas de líderes africanos se reuniram nesta quinta-feira, 5, em Pequim para uma cúpula que sinaliza a influência da China em um continente que ela espera que seja um aliado-chave para resistir a uma ordem global liderada pelos EUA. O presidente chinês Xi Jinping prometeu aos líderes africanos bilhões de dólares em empréstimos e investimentos privados nos próximos três anos e propôs que as relações com todos os países africanos que têm laços diplomáticos com a China sejam elevadas ao nível "estratégico".