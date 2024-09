Uma baleia beluga branca chamada Hvaldimir, avistada pela primeira vez na Noruega, não muito longe das águas russas, foi encontrada morta no último sábado, 31. Famosa por ter sido vista com um arnês, equipamento parecido com um cinto que dá suporte, entre outras coisas, para câmeras, suspeitava-se que a baleia poderia ser uma espiã da Rússia.