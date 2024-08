Nicolás Maduro disse que ordenou um bloqueio de 10 dias no acesso à rede social X na Venezuela, acusando o proprietário Elon Musk de usar a rede social para promover ódio após a disputada eleição presidencial do país. Jornalistas da Associated Press em Caracas descobriram que, na noite da quinta-feira, 8, as postagens haviam parado de carregar no X em dois serviços privados e na estatal Movilnet.