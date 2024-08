Repercussão

Macron diz que prisão do fundador do Telegram na França "não é uma decisão política"

Pavel Durov foi preso ao desembarcar de seu jato particular no aeroporto de Le Bourget, após chegar do Azerbaijão; imprensa francesa afirma que detenção ocorreu devido a um mandado de busca contra o empresário

26/08/2024 - 12h58min Atualizada em 26/08/2024 - 15h29min