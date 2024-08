Porticello Notícia

Encontrado corpo da última pessoa desaparecida em naufrágio de veleiro na Itália

Vítima é a filha do bilionário britânico Mike Lynch, Hannah, 18 anos, diz agência de notícias. Acidente deixou sete mortos no total; 15 pessoas foram resgatadas com vida

23/08/2024 - 08h29min Atualizada em 23/08/2024 - 08h33min