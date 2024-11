Os alimentos e as bebidas ingeridas no dia a dia fazem toda a diferença na saúde, pois fornecem os nutrientes e as vitaminas de que o corpo precisa. E, para quem busca uma dieta saudável, os sucos funcionais são uma excelente aposta, uma vez que são preparados com frutas, legumes e grãos, aumentando a saciedade e favorecendo o emagrecimento.