Rio de Janeiro Notícia

Casal carioca desaparece durante viagem de carro pelo Chile

Aurora da Silva Rodrigues e Eraldo Rodrigues não retornam contato da família há cinco dias; de acordo com filho e nora do casal, a última localização registrada foi na cidade de Copiapó, no deserto do Atacama

23/08/2024 - 11h50min Atualizada em 23/08/2024 - 12h02min