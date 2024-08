Costa italiana Notícia

Buscas a desaparecidos após naufrágio de veleiro com executivos são retomadas na Sicília

Entre as pessoas procuradas estão Mike Lynch, empresário e investidor no setor da tecnologia considerado o "Bill Gates britânico", e o presidente do Conselho de Administração da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer

20/08/2024 - 10h03min Atualizada em 20/08/2024 - 10h20min