Um terremoto de magnitude 4,2 abalou, na madrugada desta segunda-feira (1º), a capital do Equador, Quito. Segundo o Instituto Geofísico local, alguns prédios sofreram avarias e houve cortes temporários de energia elétrica em alguns bairros, informou o prefeito do distrito metropolitano da cidade, Pabel Muñoz, na rede social X. Não há, no entanto, registro de vítimas.