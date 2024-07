Diplomacia Notícia

Lula e Biden dialogam sobre Venezuela e defendem divulgação das atas eleitorais

Brasileiro parabenizou o democrata pela postura no processo eleitoral americano e mencionou a presença do assessor especial em Caracas para acompanhamento contínuo do pleito. Biden destacou bom desempenho econômico de ambos os países e confirmou sua participação na Cúpula do G20, em novembro, no Rio de Janeiro

30/07/2024 - 19h35min