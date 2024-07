Narcotráfico

Chefões do cartel de Sinaloa são presos nos EUA, incluindo filho de El Chapo

Organização mexicana é apontada por autoridades americanas como uma das mais violentas e poderosas do mundo e atuaria no comércio ilegal de fentanil, opioide responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose no ano passado

25/07/2024 - 22h47min Atualizada em 25/07/2024 - 23h56min