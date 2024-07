O principal candidato opositor nas eleições da Venezuela, o diplomata Edmundo González Urrutia, lamentou nesta quinta-feira, 25, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cancelar a missão diplomática ao país para observar as eleições após declarações do ditador Nicolás Maduro. Em uma entrevista coletiva transmitida pelo TikTok, Urrutia disse que a ausência do órgão é "um sinal ruim".