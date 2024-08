Tensão

Catar faz alerta contra "escalada perigosa" após assassinato de líder do Hamas

O reino que abriga a liderança política do grupo palestino, do qual Ismail Haniyeh era integrante, considerou que o ocorrido constitui "uma violação flagrante do direito internacional"

31/07/2024 - 07h23min Atualizada em 31/07/2024 - 09h23min